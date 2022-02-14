Українські правоохоронці переходять на посилений режим несення служби через загрозу російського вторгнення, у Нацполіції озвучили подробиці.

Як пише Politeka.net, таку заяву в понеділок, 14 лютого, зробив глава Нацполіції ігор Клименко у себе в Фейсбук.

За його словами, з 14 по 19 лютого поліція буде перебувати в посиленому режимі несення служби. Це пов'язано з інформацією про можливе вторгнення російських військових на територію країни. Як пояснив Клименко, це сигнал про те, що правоохоронці готові до захисту і знаходяться в повній готовності. При цьому причин для паніки немає.

Протягом найближчих днів буде збільшено кількість патрулів на вулицях, Нацполіція розгорне ситуативні центри, а також посилено охоронятиме об'єкти критичної інфраструктури та органи держвлади.

Глава Нацполіції пояснив, що таке рішення було прийнято для більш оперативного реагування у разі загрози.

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