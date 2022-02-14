Как пишет Politeka.net, такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал глава Нацполиции Игорь Клименко у себя в Фейсбук.
По его словам, с 14 по 19 февраля полиция будет находиться в усиленном режиме несения службы. Это связано с информацией о возможном вторжении российских военных на территорию страны. Как объяснил Клименко, это сигнал о том, что правоохранители готовы к защите и находятся в полной готовности. При этом причин для паники нет.
На протяжении ближайших дней будет увеличено количество патрулей на улицах, Нацполиция развернет ситуативные центры, а также будет усиленно охранять объекты критической инфраструктуры и органы госвласти.
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Глава Нацполиции объяснил, что такое решение было принято для более оперативного реагирования в случае угрозы.
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