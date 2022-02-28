Учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році звільнено від проходження Державної підсумкової атестації. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

«Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», - йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що міністри освіти Литви, Естонії та Латвії заявляють, що діти з України зможуть здобути в країнах Балтії безкоштовну дошкільну та загальну середню освіту в разі евакуації. Про це Шкарлет повідомляв раніше 28 лютого.

Водночас міністр освіти Естонії Лійна Керсна повідомила про вже ухвалене урядом рішення про розірвання зв'язків із Російською Федерацією та Республікою Білорусь у сфері освіти, науки, культури та спорту.