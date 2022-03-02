Як пише Politeka.net, українська армія сьомий відбивається від окупаційних військ Росії. За останніми повідомленнями від радника керівника ВП України Олексія Арестовича, українські захисники не тільки зупинили наступ, а й на деяких ділянках пішли в контрнаступ. Переможець "Голосу країни" співак Роман Сасанчин підтримав українців, розповів про плани на весну:
"Перше вересня, домашня робота. Твір на тему:"Які плани на весну".
Спочатку виграємо війну, а потім - Євробачення. Пізніше буде тепло і ми всією країною поїдемо в Крим на море", - написав Роман.
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"Так і буде"," Амінь"," в наш Крим на море"," картоплю посадимо"," там тільки пропустили ще один важливий пункт: садити картоплю"," а я поїду в Львівську область, в Москву"," Перед морем, посадимо картоплю, і посіємо пшеницю", " Ураааа!!!! Крим, Партеніт, Севастополь!!!! Обов'язково буде наш!!!! Кращі спогади!!!!"