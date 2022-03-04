Про це йдеться в новій публікації російського музиканта Андрія Макаревича на сторінці в Facebook
"Кожен день в результаті "спецоперації" гинуть люди - солдати, цивільні, діти. Але є ще одне: кожен день в душах жителів України зріє праведна ненависть - якого біса ці люди вломилися в наш будинок, бомблять наші міста і села, вбивають наших близьких? Я зараз не про міфічну обкурену хунту, не про фашистів і бандерівців - я про кожного жителя України. Війна скінчиться, міста відбудують. А ненависть залишиться. До всіх нас. Я сподіваюся, наш президент врахував це у своєму плані?» ,- написав Макаревич.
Нагадаємо, НАТО обговорюватимуть впровадження забороненої для польотів зони над Україною.
Переговори з цього приводу почнуться вже сьогодні, 4 березня, повідомляє видання Onet. pl з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса:
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"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО буде обговорювати можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового альянсу під керівництвом США».