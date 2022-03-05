Про це, як пише Politeka.net, повідомляє платформа Опендабот.
Уточнюється, що таке рішення дозволить людям здійснювати платежі в умовах воєнного часу.
Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень. За оцінками Опендатабота, таких боржників більшість.
Якщо ваш рахунок ще не розблокували — звертайтеся до державної виконавчої служби. Розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив індексацію пенсій з 1 березня, а також підвищив виплати для вразливих верств населення.
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Підвищення отримають понад 10 мільйонів українців. Середній розмір підвищення 260 грн., найменший – 100 грн.
Так, з 1 березня індексацію у 14% проведуть також для виплат військовослужбовцям (у середньому +705 грн), пенсій по інвалідності для постраждалих у Чорнобильській катастрофі (+1100 грн) та доплат українцям віком від 75 років (+456-570 грн) .
Для тих, чиї пенсії не підпадають під індексацію (адже були призначені протягом останніх трьох років), з 1 березня буде здійснено щомісячну доплату 135 грн.
Крім того, за рішенням вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости у грудні цього року у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років та осіб з інвалідністю І групи, зросте до 2 300 грн., а для непрацюючих осіб із меншим страховим стажем – до 2 100 гривень.