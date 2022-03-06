Нове відео з президентом Росії Володимиром Путіним з'явилося суботу, 5 березня, проте користувачі Мережі помітили ряд моментів, запідозривши, що відео було змонтовано.

Після початку вторгнення Росії в Україну з'явилася інформація, що Путін ховається в бункері на Уралі. Зокрема про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Крім того, Російський дисидент і журналіст Олександр Подрабінек 3 березня заявив, що вертольоти з президентом Росії Володимиром Путіним не з'являються поблизу Кремля вже протягом тижня, хоча раніше з'являлися там чітко за графіком кожен будній день.

"Ось факт, а пояснити його кожен може самостійно", - додав журналіст.

Ймовірно, щоб довести, що Путін не ховається від людей, і було показано нове відео, але щось пішло не так. При уповільненому перегляді в якийсь момент можна помітити, як рука глави Кремля в якийсь момент пройшла крізь мікрофон.

Це може вказувати на те, що ролик, в якому Путін нібито сидить за одним столом серед співробітниць "Аерофлоту", насправді змонтований.

Так, глава країни-агресора міг фізично і не бути присутнім на зустрічі. Його могли знімати окремо, а потім склеїти.

Крім того, звернули увагу й інші моменти.

Так, мікрофон перед Путіним на деяких кадрах виглядає напівпрозорим, крізь нього просвічується краватка.

Також незрозуміло, куди дивиться жінка, яка нібито сидить поруч з президентом країни-агресора.

Також у Мережі звернули увагу на відсутність відображення присутніх людей у чайнику, що стоїть поряд з Путіним, тоді як востальних чайниках відображення є.

Зазначимо, потролив Путіна і президент України Володимир Зеленський, відсунувши рукою мікрофон в кінці свого виступу.