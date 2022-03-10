Ще під час навчання в театральному вузі вона зіграла Дашу Булавіну у фільмі Григорія Рошаля і Мері Анджапарідзе.

Радянська актриса Ніна Веселовська померла 6 березня за день до свого 90-річчя. Про це повідомив Союз кінематографістів Росії. Причина смерті не називається.

Ніна Валентинівна залишиться в пам'яті кінематографістів і діячів театру і кіно «інтелігентною, талановитою актрисою, втіленням жіночої краси і сердечності». Вона співпереживала будь-якому горю.

Ще під час навчання в театральному вузі вона зіграла Дашу Булавіну у фільмі Григорія Рошаля і Мері Анджапарідзе «ходіння по муках». Роль молодшої з сестер в картині за романом Олексія Толстого принесла їй всесоюзну популярність.

Актриса зіграла більш ніж в 20 фільмах і серіалах, серед яких «Угрюм- річка», «Шосте липня», «Під кінець літа», «Знайди мене, Льоня!», «Два роки над прірвою» і «Тетянин день».

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