Як пише Politeka.net, Національний Банк України розповів приємні новини для українців. Про це регулятор повідомив у своєму тг-каналі.
"Міжнародні системи переказу коштів підтримують Україну та її громадян.
Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів – нерезидентів як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS і TransferGo", - написано було в повідомленні.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Поверне Україні території та виплатить репарації: Борис Джонсон пояснив, що чекає РФ
"А розповідали, що їх куля не бере": під Харковом ЗСУ розгромили кадирівців, фото
Величезний снаряд влучив у житловий будинок Чернігова і не здетонував, розміри вражають: "Ворог з повітря..."
Раніше ми повідомляли, що НБУ на період воєнного стану буде скасовано вимогу про надання громадянами при переміщенні валютних цінностей за межі України підтверджуючих документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків і покупку банківських металів.
Раніше відповідні документи фізособи повинні були надавати при переміщенні валютних цінностей (готівкової української та іноземної валюти, банківських металів) вартістю понад 10 тис.євро (в еквіваленті).