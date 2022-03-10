Як пише Politeka.net, Національний Банк України розповів приємні новини для українців. Про це регулятор повідомив у своєму тг-каналі.

"Міжнародні системи переказу коштів підтримують Україну та її громадян.

Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів – нерезидентів як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS і TransferGo", - написано було в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що НБУ на період воєнного стану буде скасовано вимогу про надання громадянами при переміщенні валютних цінностей за межі України підтверджуючих документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків і покупку банківських металів.

Раніше відповідні документи фізособи повинні були надавати при переміщенні валютних цінностей (готівкової української та іноземної валюти, банківських металів) вартістю понад 10 тис.євро (в еквіваленті).