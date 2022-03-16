У злісних порушників правил паркування вилучатимуть автомобілі для потреб ЗСУ. Рішення вступить у дію з 1 квітня в Ужгороді

Про це повідомляють в Департаменті інфраструктури Ужгородської міськради, пише Politeka.net.

Для вилучення автомобілів праворушників Ужгородська міська рада планує звертатитись в Закарпатську обласну військову адміністрацію та поліцію для прийняття відповідних рішень.

«З метою уникнення покарання у вигляді штрафу, а саме згідно ст. 122 ч.1 розмір штрафу складає 340,00 грн., ст.122 ч.3 штраф складає 680,00 грн. просимо Вас дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема правил зупинки, стоянки та паркування.

Заздалегідь вдячні за розуміння та законослухняність» - поки що попереджають гостей та мешканців міста.

Такі повідомлення працівники муніципальної варти вручають порушникам. Потім почнуть штрафувати, а в особливо злісних порушників вилучати авто на потреби ЗСУ.

Доповнимо, раныше повідомлялось, що за останні дні в Ужгород приїхало близько півмільйона людей, що дуже багато для маленького міста.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, понад 3 мільйони людей залишили Україну після російського вторгнення. Серед них приблизно 57 тисяч громадян третіх країн. В ООН наголошують, що люди рятуються від бойових дій та російських бомбардувань, і що кількість біженців лише зростатиме.