"Безхатченки.юа" зібрали кілька порад, які допоможуть українцям вижити в цей важкий час.

Як пише Politeka.net, на сторінці "Безхатченки.юа" в Instagram з'явилася добірка складається з декількох порад, які допоможуть українцям вижити в цей важкий час.

Було зазначено, що не варто панікувати, виходити на вулицю під час вуличних боїв і під час дії комендантської години, лазити в підвали, підходити у вікна і сидіти вночі з включеним світлом. При цьому варто дотримуватися правила двох стін, стежити за рівнем зарядки в мобільному і за запасами провізії, а також спати, пити і їсти в достатній кількості.

"З усіх тих сотень порад і правил з безпеки (як вижити під час війни), які я вам тут рекомендував - вибрав кілька найосновніших, строго дотримуючись яких, шанси на вашу виживаність збільшаться на 100%!

PS: Дивіться. Зберігати. Запам'ятовувати. Діліться постом. Бережіть себе і своїх близьких!",- написано було в пості.