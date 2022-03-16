"Бездомные.юа" собрали несколько советов, которые помогут украинцам выжить в это тяжелое время.

Как пишет Politeka.net, на страничке "Бездомные.юа" в Инстаграм появилась подборка состоящая из нескольких советов, которые помогут украинцам выжить в это тяжелое время.

Было отмечено, что не стоит паниковать, выходить на улицу во время уличных боев и во время действия комендантского часа, лазить в подвалы, подходить в окна и сидеть ночью с включенным светом. При этом стоит соблюдать правило двух стен, следить за уровнем зарядки в мобильном и за запасами провизии, а также спать, пить и кушать в достаточном количестве.

"Из всех тех сотен советов и правил по безопасности (как выжить во время войны), которые я вам здесь рекомендовал - выбрал несколько самых основных, строго соблюдая которые, шансы на вашу выживаемость увеличатся на 100%!

PS: Смотрите. Сохраняйте. Запоминайте. Делитесь постом. Берегите себя и своих близких!", - написано было в посте.