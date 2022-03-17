Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні ЦПД.

Так, у соцмережах поширюється фото та відео врятованих сиріт. Ці матеріали супроводжуються закликом "швидко всиновити" та про готовність влади України передавати дітей-сиріт у "добрі руки".

«Застерігаємо: це - фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, у кращому разі - жертву шахраїв, у гіршому – порушниками українського законодавства. Адже торгівля, передання або одержання дитини підпадають під дію ст.146 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років! Україна не "роздає" дітей-сиріт!», - повідомляють в ЦПД.

Підкреслюється, що якщо буде потрібна будь-яка допомога, про це повідомлять офіційно.

Зараз в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат.

Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше 7 документів і проходження спецнавчання.

Додамо, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – це, ймовірно, одна з найуразливіших категорій громадян, тим більше під час війни. За словами Міністра соціальної політики Марина Лазебної, зараз для них та осіб, які їх супроводжують, спростили процедуру виїзду за кордон.

Відповідно, евакуація дітей із міст, де ведуться бої, відбувається як на захід нашої країни, так і до держав Європейського Союзу.