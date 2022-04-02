ДСНС України вступає в активну фазу розмінування звільнених українських територій. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
"Ми спостерігаємо тільки ротацію російських військ, перегрупування. Ми поступово звільняємо населені пункти на Київщині та в інших областях. В активну фазу діяльності вступають і наші підрозділи ДСНС", - сказав чиновник.
Єнін підкреслив, що ворог залишає після себе безліч неприємних "сюрпризів".
"На сьогоднішній день, за оцінками ДСНС, в результаті російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис.кв. км. з 24 лютого підрозділи ДСНС знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі і одну авіаційну бомбу. Очищено близько 14 га території ", – поінформував перший заступник міністра.
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Єнін назвав найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони столиці. "В даний час окремі райони столиці страждають від одиничних влучень російської авіації і артилерії. Такі райони, як Оболонь і Виноградар, за оцінками наших фахівців, найбільш забруднені", - сказав він.
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