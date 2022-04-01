Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в новом видеообращении рассказал, что враг потихоньку отходит из области. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в социальной сети Фейсбук сегодня, первого апреля.

«Надеемся, навсегда» - добавляет Чаус.

Все общины работают над возобновлением жизнедеятельности городов. ВСУ работают над разминированием тех участков, где находился враг и, соответственно, зачисткой.

«Обращаюсь ко всем жителям области, возможны авиационные и ракетные удары, враг может действовать любым способом. Нам еще рано расслабляться, поэтому при сигналах тревоги, пожалуйста, следуйте в укрытия, война еще не закончена», - также говорит Чаус.

Мы также писали, накануне по итогам переговоров в Турции российская сторона заявила о том, что в ближайшее время сократит военную активность на черниговском и киевском направлениях. Однако, как выяснилось, эти заявления расходятся с реальностью.

«Уменьшение активности» на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь палил по Чернигову», - сообщил Чаус.

По его словам, в результате вражеских ударов были уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе – библиотеки, торговые центры и другие здания.

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