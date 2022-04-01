Як пише Politeka.net, українці вже 37-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. За цей час вдалося не тільки зупинити напад, а й піти в контрнаступ по ряду напрямків. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де місто взято в оточення. Мер міста Вадим Бойченко розповів, скільки потрібно грошей для відновлення міста. Заява була опублікована на сторінці міськради в телеграм.

"Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, заподіяних агресією РФ. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство і руйнування, заподіяне агресором, має бути зафіксовано і передано в Міжнародний суд. Військові злочинці повинні понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом і Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повне відновлення нашого улюбленого Маріуполя, але і великих виплат всім маріупольцям за заподіяні страждання і збитки", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко", - було написано в публікації.