Фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим-документаліст зник на лінії фронту під Києвом майже три тижні тому.

У нього залишилися четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина і літні батьки, повідомляють в виданні LB.ua, в якому він працював.

Згідно з повідомленням, поліція знайшла фотографа і документаліста Макса Левіна мертвим 1 квітня в районі села Гута Межигірська в Київській області.

Максим відправився в Гуту 13 березня в супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця і в минулому фотографа, вирушили в Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії.

Вони залишили машину і пішли в бік села Мощун. З тих пір зв'язок з ними зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, почалися бойові дії.

Місцезнаходження і доля Олексія Чернишова досі невідомі.

Більше 10 років Максим працював у редакції LB.ua, а також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL ).

Більшість його документальних проектів пов'язана з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", - пояснював журналіст.

Макс Левін був одним з журналістів, яким вдалося вирватися з Іловайського котла в серпні 2014-го.

"Друзі, ми не можемо повірити, що ми живі. Сьогодні я (LB.ua), Маркіян Лисейко (Укрінформ), Іван Любиш-Кірдей, Георгій Тихий (німецьке ТБ ARD) вирвалися з оточення в Іловайську - пережили другий день народження", - повідомив тоді Максим Левін.

У Макса Левіна залишилися четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина і літні батьки.

Нагадаємо, на Київщині окупанти розсліляли авто з жінкою і дитиною.