Як пише Politeka.net, українці вже 39-ту добу виють проти російських окупаційних військ. За цей час вдалося ворога не тільки зупинити, а й відкинути назад по ряду напрямків. Радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, навіщо окупанти возили за собою крематорії.
"Російські солдати заходили в Україну з військовим оркестром і колонами Росгвардії. Але за ними завжди слідували мобільні крематорії. Навіщо брати крематорії, якщо не віриш в опір? Тепер зрозуміло-щоб приховати військові злочини. Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид", - написав Подоляк.
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