Росія почала приховану мобілізацію та намагається залучити представників військових навчальних закладів до війни в Україні, щоб компенсувати втрати. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, что заходи прихованої мобілізації з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться в західному військовому окрузі російської федерації.

Крім того, командування збройних сил російської федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати окупантів станом на 5 квітня орієнтовно склали 18 500 осіб особового складу.

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