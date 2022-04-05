Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю вже 41-ту добу. За цей час вдалося не тільки зупинити окупантів, а й піти в контрнаступ, повністю звільнивши Київську область. А сьогодні, п'ятого квітня, з'явилися кадри з містечка Бородянка на Київщині, які опублікував тг-канал "оперативний ЗСУ".
На кадрах можна побачити безліч зруйнованих будівель, а також сміття від руйнувань. Самотні люди хочуть серед руйнувань і пошкоджених автомобілів. На одному з кадрів можна побачити пам'ятник Т. Г. Шевченку, який хоч і постраждав, але не повністю.
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