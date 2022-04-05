Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 41-е сутки. За это время удалось не только остановить оккупантов, но и пойти в контрнаступление, полностью освободив Киевскую область. А сегодня, пятого апреля, появились кадры из городка Бородянка на Киевщины, которые опубликовал тг-канал "Оперативный ВСУ".
На кадрах можно увидеть множество разрушенных зданий, а также мусор от разрушений. Одинокие люди хотят среди разрушений и поврежденных автомобилей. На одном из кадров можно увидеть памятник Т. Г. Шевченко, который хоть и пострадал, но не полностью.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Колонна не доехала: российских захватчиков разгромили на Донеччине, появилось видео
Перед атакой провели разведку: истребители Су-35 ударили ракетами по Украине с территории Беларуси
Бои значительно ослабеют на этой неделе: обнародованы новые данные разведки Британии
"Планы Кремля сломаны": Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои
Напомним, "Украинские тракторные войска" в действии: ВСУ получили новые трофеи видео
А еще Politeka сообщала, что нацгвардия Украины вошла на территорию Чернобыльской АЭС
Также Politeka писала, что украинские десантники подбили российского "Аллигатора" в небе: использовали необычный метод