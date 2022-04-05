Поселок городского типа Бородянка освободили на Киевщине, после чего появились кадры из городка, который разрушили российские войска.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 41-е сутки. За это время удалось не только остановить оккупантов, но и пойти в контрнаступление, полностью освободив Киевскую область. А сегодня, пятого апреля, появились кадры из городка Бородянка на Киевщины, которые опубликовал тг-канал "Оперативный ВСУ".

На кадрах можно увидеть множество разрушенных зданий, а также мусор от разрушений. Одинокие люди хотят среди разрушений и поврежденных автомобилей. На одном из кадров можно увидеть памятник Т. Г. Шевченко, который хоть и пострадал, но не полностью.

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