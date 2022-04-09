Дев'ятого квітня біля Рубіжного окупанти знову потрапили в цистерну з азотною кислотою, проте небезпечне випаровування пішло в бік самих окупантів. Про це повідомляє голова Луганської ОВА
Пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти поширилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою і Варварівкою. Загрози для життя населення немає.
"Рудий пес пішов ганяти орків. Цитата наших захисників (замість ганяти було інше слово))). Вітер у бік решки‼️ "- пише Гайдай у Фейсбуці.
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Він додав, що воювати росіяни не вміють – не розрахували навіть напрямок вітру.
"Хмара поширилася в бік їх позицій поблизу Кудряшівки і Варваровки. Також протягом дня в результаті обстрілу Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об'єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура».
"Знову хімічна атака... біля Рубіжного орки знову потрапили в цистерну з азотною кислотою ... терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо ви в приміщенні-закрийте двері і вікна!
Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і при попаданні на шкіру і слизові» - інформує громадян Гайдай.
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