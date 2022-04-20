Окупанти вже примусово переселили в рф 500 тисяч українців, серед них - 121 тисяча дітей. Про це повідомив під час засідання Радбезу ООН Постійний представник України Сергій Кислиця.

За його словами, депортованих до росії українців відправляють в депресивні регіони, серед яких північні території і острів Сахалін, а потім забороняють звідти виїжджати протягом двох років.

Кислиця каже, що росіяни також утримують десятки тисяч українців у фільтраційних таборах на окупованих територіях. Так, не менше 20 тисяч осіб утримуються в таборах в районі населених пунктів Мангуш, Микільське і Ялта Донецької області, а ще 5-7 тисяч – в Безіменному Донецької області.

окупанти, війна, викрадення людей

Раніше ми писали, що російські військові поступово перетворюють Маріуполь на справжнє гетто для українців. Мирних жителів змушують носити білі пов'язки, інакше відразу розстрілюють. Крім того, їх використовують в якості приманки для виявлення вогневих точок. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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руїни, будинки, війна, Маріуполь

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