Окупанти вже примусово переселили в рф 500 тисяч українців, серед них - 121 тисяча дітей. Про це повідомив під час засідання Радбезу ООН Постійний представник України Сергій Кислиця.
За його словами, депортованих до росії українців відправляють в депресивні регіони, серед яких північні території і острів Сахалін, а потім забороняють звідти виїжджати протягом двох років.
Кислиця каже, що росіяни також утримують десятки тисяч українців у фільтраційних таборах на окупованих територіях. Так, не менше 20 тисяч осіб утримуються в таборах в районі населених пунктів Мангуш, Микільське і Ялта Донецької області, а ще 5-7 тисяч – в Безіменному Донецької області.
Раніше ми писали, що російські військові поступово перетворюють Маріуполь на справжнє гетто для українців. Мирних жителів змушують носити білі пов'язки, інакше відразу розстрілюють. Крім того, їх використовують в якості приманки для виявлення вогневих точок. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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