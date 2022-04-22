Окупанти в Енергодарі за підтримки самопроголошеної "влади" почали записувати населення в чергу на видачу 10 тисяч рублів. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Енергодар". Відзначається що, на жаль, є люди, які радіють такій "подачці".

"Навряд чи окупантів можна запідозрити в бажанні допомогти людям, їм в першу чергу потрібні їх паспортні дані для організації та проведення чергового псевдореферендуму. Є, правда, серед городян і ті, хто радий "допомозі" окупантів, підтримує їх, і за ці копійки готовий зрадити свою землю, сусідів і країну. Сума в 10 тисяч рублів – символічна. Це за обмінним курсом 3000 грн. Така "подачка" на Великдень", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Також повідомляється, що рашисти в Енергодарі полюють на персональні дані пенсіонерів. Ймовірно, саме це і є справжньою причиною видачі 10 тисяч рублів.

"Використовувати такі дані окупанти планують для проведення псевдореферендуму і для залякування і терору городян. Спочатку вони намагалися вкрасти вже існуючі списки пенсіонерів, які вчасно були знищені в системі місцевим відділенням Пенсійного фонду України. Після цього окупанти забажали отримати списки пенсіонерів ЗАЕС, але ці дані згоріли в корпусі під час терористичної атаки росіян на станцію", — пише автор повідомлення.

Нагадаємо, Насвинячили в номері і хотіли гуманітарку: сім'ї росіян прикидалися українськими біженцями, відео.

Як повідомляла Politeka, Російський літак збили над Харківщиною: з'явилися кадри нового успіху ЗСУ.

Також Politeka писала, що "Заява знову фейк": глава Луганщини Гайдай спростовує повідомлення окупантів про взяття Рубіжного.