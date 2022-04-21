Військкор Цимбалюк повідомляє, що росія стягує свої сили з Сирії на війну в Україну.

Військовий кореспондент Роман Цимбалюк у соцмережах інформує, що російське командування стягує свої сили з Сирії на війну в Україні. За його словами, в ВДВ викликають підрозділи з Сирії з метою відправки в Україну. Однак, вояки чинять опір і пишуть рапорту на звільнення з армії.

"Командування 106 парашутно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула) намагається реабілітуватися після провального наступу своєї дивізії на території України, в ході якого було повністю знищено не менше п'яти рот. У травні ц.р. заплановано повернути всіх військовослужбовців 106 пдд з Сирії щоб зі "свіжими силами" проявити себе в "спеціальній військовій операції", - пише він.

При цьому самі військовослужбовці дивізії не підтримують завзяття своїх командирів, і щосили пишуть рапорти на звільнення, які будуть представлені на підпис відразу ж по прибуттю в Росію. Відзначається, що вже написали рапорту 20 осіб, такі ж настрої панують і серед половини військовослужбовців 106 пдд в Сирії.

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