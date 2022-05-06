Разом подружжя створило десятки романів і повістей в жанрі фантастики, наукової фантастики і фентезі.

5 травня у віці 77 років помер один з найпопулярніших російськомовних українських письменників-фантастів Сергій Дяченко. Про його смерть в Facebook повідомила його дружина Марина, у співавторстві з якою працював Сергій Дяченко. Ніяких подробиць смерті вона не уточнила.

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року в Києві. Писати фантастичні романи і повісті він почав в 1994 році.

З 2004 по 2009 роки Сергій і Марина Дяченко жили в Москві, після чого переїхали в Лос-Анджелес.

Разом вони створили десятки романів і повістей у жанрі фантастики, наукової фантастики та фентезі. Також подружжя писали оповідання, п'єси і виступали сценаристами. Найзнаменитіші роботи подружжя-трилогія "Відьмин вік" (1997-2020), цикл "Скитальці", дилогія Vita Nostra (2007, 2021), а також сценарій до фільму "Залюднений острів" (2008).

Користувачі Мережі в коментарях залишили слова співчуття під постом Марини Дяченко: "Горе. Вічна пам'ять... Співчуваю втраті. Створені вами світи живуть і будуть продовжувати жити", "прийміть найглибші співчуття", "Марина... слів немає... співчуваю і співчуваю...", "Як неймовірно шкода. Марина, співпереживаю Вам від щирого серця", " вічна пам'ять. Нескінченна подяка вам за ваші книги".

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