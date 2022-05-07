Росія переходить до нового плану війни в Україні. В чому він полягає пояснив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі на НВ.

«Основний варіант, який найближчим часом запропонує генеральний штаб збройних сил рф путіну, — це прихована мобілізація в декілька етапів. Загалом вони збираються поставити під рушницю до кінця року десь 400−450 тисяч, перший етап буде десь 100−150 тисяч, і його почнуть десь після 9 травня», - зазначив експерт.

За словами Жданова, росіяни переходять до плану війни на виснаження і будуть намагатися розтягувати цю мобілізацію в часі.

«Хоча відсутній головний чинник — у росії немає часу. Мобілізація, особливо прихована, буде йти дуже повільно (якщо, звісно, вони не влаштовуватимуть облави в окремих районах рф). До того ж, доведеться знімати техніку вже не з пунктів постійної дислокації, де її фактично не залишилось, а з місць зберігання, де вона знаходиться в дуже поганому технічному стані. І це буде радянська, не модернізована техніка», - наголосив експерт.

Також Жданов додав, що росії знадобиться час і на навчання мобілізованих, адже тих, у кого був досвід, уже відправили воювати.

«Тобто йде деградація, по-перше, з точки зору якості мобілізаційного ресурсу — тому що вершки, тобто тих, хто має бойовий досвід, вже зняли, і, по-друге, в технічному плані — тому що вони повертаються до техніки часів СРСР. А це все ще треба поєднати, сформувати, навчити або оновити навички — це займе не менше двох-трьох місяців, і тільки потім вони зможуть перекидати їх в Україну для того, щоб кидати в бій. Але ж ми не будемо стояти на місці», - підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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