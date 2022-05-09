Українські ветерани, які перемогли фашизм, щиро звернулися до росіян зі словами про те, що тут, в Україні, немає ніякого нацизму, а Володимир Путін вже приніс стільки горя, скільки не було навіть у роки Другої світової.

Відповідні відео, як пише Politeka.net, з'явилося в мережі.

"Та війна і ця - вони відрізняються. Ми тоді воювали проти фашизму. А зараз я незнаю, проти кого вони воюють. Ось ви їх запитайте: "Проти кого ви прийшли воювати?". Які ми фашисти? Ми нікого не чіпаємо, дайте нам вільно жити, сіяти пшеницю», - каже легендарна розвідниця з Вінниці, ветеран Другої світової війни Ольга Твердохлібова.

Жінка щиро дивується, навіщо росіяни на танках і зі зброєю в руках вторглися на українську землю.

«Ми воювали проти фашизму, за свою свободу. А зараз я незнаю, проти кого вони воюють. Проти людей і проти дітей? Забирають білизну жіночу, це не армія, а якісь бандити»,-вважає Твердохлібова.

Ветеран Другої світової Іван Владимиров називає те, що відбувається дикістю.

"Я народився в Смоленській області, я росінин і володію російською мовою досконало. Досі українською не володію і не відчуваю ніякої дискримінації абсолютно. Прожив життя в Україні, тут, одружився, тут мої діти, онуки, правнуки. Всі російськомовні і ніхто з них ніяких не відчував негативних емоцій", - зізнається ветеран, додаючи, що не розуміє, за що Росія напала на Україну.

"Якась дикість", - зазначає Іван Владіміров.

Микола Куриленко, який пройшов страшне пекло Другої світової, каже: "Фашисти стільки горя не зробили, скільки зробив Путін зі своїми найманими військами".

Війна застала його в неповні 15, а вже через два роки він пішов на фронт - був кулеметником, потім розвідником.

"Зараз не та війна", - зазначає Микола Куриленко, додаючи, що Путін не врахував, ні кількість життів, які погубить ця війна, ні материнських сліз.

Нагадаємо, Лукашенка покарають за співучасть Путіну.

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