Украинские ветераны, победившие фашизм, искренне обратились к россиянам со словами о том, что здесь, в Украине, нет никакого нацизма, а Владимир Путин уже принес столько горя, сколько не было даже в годы Второй мировой.

Соответствующие видео, как пишет Politeka.net, появилось в Сети.

«Та война и эта – они отличаются. Мы тогда воевали против фашизма. А сейчас я незнаю, против кого они воюют. Вот вы их спросите: «Против кого вы пришли воевать?». Какие мы фашисты? Мы никого не трогаем, дайте нам свобоодно жить, сеять пшеницу», - говорит легендарная разведчица из Винницы, ветеран Второй мировой войны Ольга Твердохлебова.

Женщина искренне недоумевает, зачем россияне на танках и с оружием в руках вторглись на украинскую землю.

«Мы воевали против фашизма, за свою свободу. А сейчас я незнаю, против кого они воюют. Против людей и против детей? Забирают белье женское, это не армия, а какие-то бандиты», - считает Твердохлебова.

Ветеран Второй мировой Иван Владимиров называет происходящее дикостью.

«Я родился в Смоленской области, я русский и владею русским языком в совершенстве. До сих пор украинским не владею и не чувствую никакой дискриминации абсолютно. Прожил жизнь в Украине, здесь, женился, здесь мои дети, внуки, правнуки. Все русскоговорящие и никто из них никаких не чувствовал отрицательных эмоций», - признается ветеран, добавляя, что не понимает, за что россия напала на Украину.

«Какая-то дикость», - отмечает Иван Владимиров.

Николай Куриленко, прошедший страшное пекло Второй мировой, говорит: «Фашисты столько горя не сделали, сколько сделал Путин со своими наемными войсками».

Война застала его в неполные 15, а уже через два года он ушел на фронт - был пулеметчиком, потом разведчиком.

«Сейчас не та война», - отмечает Николай Куриленко, добавляя, что Путин не учел, ни количество жизней, которые погубит эта война, ни материнских слез.

Напомним, Лукашенко накажут за соучастие Путину.

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