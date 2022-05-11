Миколаївська область готується до курортного сезону - яким він буде розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як передає Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону Кім запевнив, що курортний сезон так чи інакше буде.

"Залежить від того, якщо на середину червня буде зменшення обстрілів або лінія фронту зміниться, то він буде ширше, якщо ні – в укороченому форматі. На зараз ми з представниками військових і курортного бізнесу вже проговорюємо умови, які можна створити", - повідомив Кім.

За словами глави Миколаївської ОВА, пляжі на Миколаївщині дійсно заміновані.

"Періодично міни підпливають до берега, які відірвалися по морю. Це ми обговорюємо з військовими, я це не можу коментувати, але ми готуємося, однозначно. Будуть працювати бази, у яких є внутрішній басейн, аквапарки та інше", - повідомив Кім, додавши, що також опрацьовуються питання з приводу використання моря і прибережної лінії.

Нагадаємо, раніше глава Одеської Військової адміністрації Максим Марченко застеріг, що інформація про часткове розмінування саперами пляжів міста є брехнею.

"У деяких telegram-каналах з'явилася новина про те, що нібито сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій почала частково розміновувати одеські пляжі.

Ця інформація не відповідає дійсності і є "фейковою". Ще раз підкреслюю: ні в якому разі не пересувайтеся по пляжах і області", - підкреслив Марченко.

Судячи із заяв одеської влади, пляжного сезону не передбачається.

"Пляжі заміновані. Буде перемога - буде проведена робота з розмінування акваторії Чорного моря і пляжів. Тоді і будемо відпочивати", - сказав в ефірі Всеукраїнського телемарафону новин спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

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