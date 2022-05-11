Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, допомогу можуть отримати вразливі категорії населення, які постраждали від війни.
Ці категорії окремо визначать у Меморандумі про співпрацю, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.
Розмір допомоги на людину - 2 500 грн на місяць.
У повідомленні уточнюється, що надавати допомогу будуть тільки місяць, проте термін можуть збільшитися, якщо буде потрібно фінансування.
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Щоб отримати гроші, звертатися нікуди не потрібно. Допомогу будуть давати навіть в тому випадку, якщо людина вже отримує виплати з інших програм.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про компенсацію бізнесу за кожного працевлаштованого переселенця в розмірі 6 500 гривень. Подати заявку може тільки роботодавець, проте є ще кілька умов:
- внутрішньо переміщена особа отримала відповідний статус після 24.02,
- заробітна плата ВПО не менше ніж мінімальна (6500 грн),
- роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
- подано податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік,
- організація не є неприбутковою.
Також повідомлялося, що в Україні змінилися правила ввезення в євроблях - що потрібно знати.
Крім того Politeka.net писала, що Україну будуть відновлювати в три етапа.