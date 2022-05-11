З початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців втратили роботу, можливість заробляти, покинули свої будинки і тепер можуть розраховувати на фінансову допомогу.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, допомогу можуть отримати вразливі категорії населення, які постраждали від війни.

Ці категорії окремо визначать у Меморандумі про співпрацю, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.

Розмір допомоги на людину - 2 500 грн на місяць.

У повідомленні уточнюється, що надавати допомогу будуть тільки місяць, проте термін можуть збільшитися, якщо буде потрібно фінансування.

Щоб отримати гроші, звертатися нікуди не потрібно. Допомогу будуть давати навіть в тому випадку, якщо людина вже отримує виплати з інших програм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про компенсацію бізнесу за кожного працевлаштованого переселенця в розмірі 6 500 гривень. Подати заявку може тільки роботодавець, проте є ще кілька умов:

- внутрішньо переміщена особа отримала відповідний статус після 24.02,

- заробітна плата ВПО не менше ніж мінімальна (6500 грн),

- роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

- подано податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік,

- організація не є неприбутковою.

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