Під час війни дуже важливо залишатися на зв'язку.

У рф поширюють чергові фейки для дезінформації населення України. У Держспецзв'язку приготували корисні рекомендації для українців, які стануть в нагоді під час війни. Про це попередили в Держспецзв'язку в соцмережі facebook.

"Під час війни дуже важливо залишатися на зв'язку. Держспецзв'язку підготувала добірку з багатьма корисними рекомендаціями про те, що потрібно робити в різних нестандартних випадках: наприклад, коли не працює мобільний інтернет, або як користуватися телефоном в окупації. Сьогодні українці почали отримувати sms з посиланням на наші рекомендації, розміщені на офіційному сайті Держспецзв'язку", - розповіли у відомстві.

У рф пропагандисти вже поширили інформацію про те, як не можна відкривати подібні повідомлення. Таким чином рф хоче дезінформувати населення і позбавити доступу до важливої інформації.

"Але ворог не дрімає і вже приступив до інформаційної операції із закликами не відкривати посилання і не завантажувати файл", - попередили українців.

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Там зазначають, що на тлі військових невдач і втрат живої сили, які щодня відчувають російські війська в Україні, населення Донбасу намагається саботувати вказівки окупантів і уникати будь-якої співпраці з їх владними органами та інстанціями.

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