Як повідомляє Politeka.net, Шишмарина засудили до довічного ув'язнення.

Це перший засуджений в Україні окупант, який вбив мирного жителя.

Нагадаємо, Вадим Шишимарин вбив беззбройного сільського жителя Олександра Шеліпова, який їхав по узбіччю дороги на велосипеді і говорив по телефону. Йому було 62 роки.

Наступного дня після вбивства Вадим Шишимарін і ще троє військовослужбовців РФ здалися в полон.

"Там був чоловік, він розмовляв по телефону. Прапорщик Макєєв наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою", - розповідав Шишимарин.

Відповідаючи на запитання судді про "внутрішнє ставлення" до вбитого, Шишимарін заявив: "Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб від мене відстали".

Процес проходив у відкритому режимі в Солом'янському суді Києва. 19 травня виступила потерпіла у справі-вдова вбитого Катерина Шеліпова. Вона розповіла, що була в той день вдома і чула постріли, а коли вийшла у двір і підійшла до хвіртки – побачила Шишимарина з автоматом в машині.

"Коли стрілянина закінчилася, я вийшла на вулицю і побачила мого чоловіка. Він вже був убитий пострілом в голову. Я почала кричати. Сильно кричати. Прийшли сусіди. Ми накрили його сукном", - розповіла Шеліпова.

Вадим Шишимарін також повторив, що визнає провину, і попросив вибачення: "Я розумію, що ви не зможете мене пробачити, але я прошу вибачення".

Нагадаємо, мешканка Москви не побоялася на камеру сказати, що думає про війну.

Крім того Politeka.net писала, що Зеленський підписав жорсткий закон про конфіскацію.

Тим часом, Білорусь розгортає додаткові підрозділи на кордоні з Україною.