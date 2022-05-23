Как сообщает Politeka.net, Шишмарина приговорили к пожизненному заключению.

Это первый осуждённый в Украине оккупант, который убил мирного жителя.

Напомним, Вадим Шишимарин убил безоружного сельского жителя Александра Шелипова, который ехал по обочине дороги на велосипеде и говорил по телефону. Ему было 62 года.

На следующий день после убийства Вадим Шишимарин и еще трое военнослужащих РФ сдались в плен.

"Там был мужчина, он разговаривал по телефону. Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", –рассказал Шишимарин.

Отвечая на вопрос судьи о "внутреннем отношении" к убитому, Шишимарин заявил: "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали".

Процесс проходил в открытом режиме в Соломенском суде Киева. 19 мая выступила потерпевшая по делу – вдова убитого Катерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине.

"Когда стрельба закончилась, я вышла на улицу и увидела моего мужа. Он уже был убит выстрелом в голову. Я начала кричать. Сильно кричать. Пришли соседи. Мы накрыли его сукном", – рассказала Шелипова.

Вадим Шишимарин также повторил, что признает вину, и попросил прощения: "Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения".

Напомним, жительница Москвы не побоялась на камеру сказать, что думает о войне.

Кроме того, Politeka.net писала, что Зеленский подписал жесткий закон о конфискации.

Тем временем Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.