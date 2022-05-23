Как сообщает Politeka.net, Шишмарина приговорили к пожизненному заключению.
Это первый осуждённый в Украине оккупант, который убил мирного жителя.
Напомним, Вадим Шишимарин убил безоружного сельского жителя Александра Шелипова, который ехал по обочине дороги на велосипеде и говорил по телефону. Ему было 62 года.
На следующий день после убийства Вадим Шишимарин и еще трое военнослужащих РФ сдались в плен.
"Там был мужчина, он разговаривал по телефону. Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", –рассказал Шишимарин.
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Отвечая на вопрос судьи о "внутреннем отношении" к убитому, Шишимарин заявил: "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали".
Процесс проходил в открытом режиме в Соломенском суде Киева. 19 мая выступила потерпевшая по делу – вдова убитого Катерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине.
"Когда стрельба закончилась, я вышла на улицу и увидела моего мужа. Он уже был убит выстрелом в голову. Я начала кричать. Сильно кричать. Пришли соседи. Мы накрыли его сукном", – рассказала Шелипова.
Вадим Шишимарин также повторил, что признает вину, и попросил прощения: "Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения".
Напомним, жительница Москвы не побоялась на камеру сказать, что думает о войне.
Кроме того, Politeka.net писала, что Зеленский подписал жесткий закон о конфискации.
Тем временем Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.