У новому перехопленні телефонної розмови, окупант скаржиться дружині на жахи війни і обман з боку свого командування, через що більшість військових не хочуть йти в бій. Перехоплення опублікували ГУР Міноборони.

"Я втомився від цього. Тут божевілля. Ніколи не думав, що так в житті складеться і я буду в такому лайні. 10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на... (обдурять). Як звичайно. Планували 10 тисяч на добу. А вони обдурили. Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть у бій не йдуть. І ми в бій не йдемо. Я на будівництві більше заробляю", - каже окупант.

Також, росіянин розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах військ рф.

"Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду Самарську взагалі ... вщент. З двох тисяч людей залишилося 400. Розбили так, що там взагалі в живих нікого не залишилося. 21-а бригада — взагалі одні трупи. Я таке побачив — це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик — божеволію від цього. Я плачу, ридаю кожен раз", — розповідає військовий РФ.



Він також пояснює, що на цій війні взагалі нікому не можна довіряти, адже навколо тільки вороги і каже, що "мобілізовані" з "ЛНР" і "ДНР" не підтримують росію.

Нагадаємо, що російські моряки влаштували бунт і таємно скаржаться путіну і шойгу.

Як повідомляла Politeka, розплата наздогнала окупантів на "Азовсталі".

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