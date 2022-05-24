В новом перехвате телефонного разговора, оккупант жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования, из-за чего большинство военных не хотят идти в бой. Перехват опубликовали ГУР Минобороны.

"Я устал от этого. Здесь безумие. Никогда не думал, что так в жизни сложится и я буду в таком дерьме. 10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… ( обманут). Как обычно. Планировали 10 тысяч в сутки. А они обманули. Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не уходят. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю", – говорит оккупант.

Также, россиянин рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях войск рф.

"Друзей потерял многих. 15-ю бригаду самарскую вообще… вдребезги. Из двух тысяч человек осталось 400. Разбили так, что там вообще в живых никого не осталось. 21-я бригада — вообще одни трупы. Я такое увидел – это страшно. Молодые парни. Я здоровый мужик — схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз", — рассказывает военный РФ.



Он также объясняет, что на этой войне вообще никому нельзя доверять, ведь вокруг только враги и говорит, что "мобилизированные" из "ЛНР" и "ДНР" не поддерживают россию.

Напомним, что российские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу.

Как сообщала Politeka, расплата настигла оккупантов на "Азовстали".

Также Politeka писала, что оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.