Служба безпеки України оприлюднила нове перехоплення зі звірствами росіян в Україні. Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.
Так, виявилося російських окупантів не дарма називають орками-деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів «Володаря кілець» і насолоджуються вбивствами мирних українців
«Ми вчора «укра» зловили... Тепер він в іншому світі. Я йому свій «свинокол» прямо в серце увігнав... У мене клинок, як у Фродо Беггінса. Так що я свою мрію виконав... я ж хотів людині сухожилля перерізати і вставити кілок», - розповідає Російський загарбник своїй дружині.
Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж огидно слухати про криваві мрії свого орка. Судячи з усього, вона не особливо чекатиме його повернення додому.
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Нагадаємо, що російські моряки влаштували бунт і таємно скаржаться путіну і шойгу.
Як повідомляла Politeka, розплата наздогнала окупантів на "Азовсталі".
Також Politeka писала, що окупанти розгортають у Криму комплекси С-400 і зміцнюються на Зміїному.