Оказалось российских оккупантов не зря называют орками – некоторые из них действительно фанатеют от этих персонажей.

Служба безопасности Украины обнародовала новый перехват со зверствами россиян в Украине. Новый перехват СБУ шокирует, и это уже не фантастика, а обычный зверский рашизм и садизм.

Так, оказалось российских оккупантов не зря называют орками – некоторые из них действительно фанатеют от этих персонажей «Властелина колец» и наслаждаются убийствами мирных украинцев

«Мы вчера «укра» поймали... Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Бэггинса. Так что я свою мечту исполнил... я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – рассказывает русский захватчик своей жене.

Женщине безразлично к убитому украинцу, но ей все же противно слушать о кровавых мечтах своего орка. Судя по всему, она не особо будет ждать его возвращения домой.

Напомним, что российские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу.

Как сообщала Politeka, расплата настигла оккупантов на "Азовстали".

Также Politeka писала, что оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.