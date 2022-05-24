Швидкої війни не вийшло, а до затяжні ніхто не готувався, ані рф, ані Захід.

Про це, як пише Politeka.net, в інтерв’ю Курбанова Live заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, зараз найголовніша проблема українських військ – це постачання зброї, адже в такій кількості у країн НАТО його нема. Тому частину ще треба виготовити.

За його словами, графіки, коли росіяни виснажать свої кадрові оперативні резерви, а українці зможуть наступати із західним озброєнням, зійдуться в кінці липня - на початку серпня.

Більш того – наступальні дії можуть зайняти і місяць, і кілька місяців. Тому, на думку Арестовича, пройтися парадом Перемоги по Хрещатику раніше листопаду не вийде.

Також Арестович повідомив, що окупанти справді запускають ракети по інфраструктурі та по складам. Але жодна партія західного озброєння ще не була пошкоджена під час перевезення. Логістична система, за словами представника ОП, доволі досконала на всьому шляху: від постачальника до конкретного підрозділу.

Додамо, що за три місяці війни в Україні окупанти вже втратили 29 350 чоловік, 1 302 танків, 13 кораблів і катерів, 205 літаків і 170 гелікоптерів.

Крім того, за даними Forbes, росія втратила військової техніки в Україні на $13 млрд.

Тим часов начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що переломний момент на фронті може відбутися в серпні, а активна фаза бойових дій зведеться майже до нуля до кінця року.

Нагадаємо, у Зеленського є план Б - хто керуватиме Україною, у разі загибелі президента.

Також повідомлялось, що названо ім'я того, хто може замінити Путіна у кріслі президента рф.