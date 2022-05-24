Про це, як пише Politeka.net, під час відеозв'язку з Давосом заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми були підготовлені і розділені, я, прем'єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на дві частини, це було два дубля, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів", - пояснив Зеленський "план Б".

Український лідер також прокоментував невдалі спроби ворогів замаху, порівнявши їх з сюжетом фільму "День бабака".

"Стільки зусиль, люди витрачали сили і гроші... я вже готовий їм і допомогти.. але вранці я прокидаюся і прокидаюся. Тому до цього ставлюся по-філософськи", - зізнався Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що замахи, які готувалися на нього – це не так страшно, а ось у президента рф набагато більше проблем, судячи по відношенню всього світу до його політики.

Так, на запитання журналіста телеканалу Nine Network, як він може прокоментувати те, що на нього готувалося 10 замахів, Зеленський відповів:

"Це не так багато. Це виходить - десять людей хочуть цього. Я думаю, що в порівнянні з тим, що пережили ми всі зараз, коли люди сидять в підвалах, коли людей катують, я думаю у мене більш-менш ситуація не така страшна».

Також раніше Зеленський запевнив, що не боїться замахів.

"Боїться моя охорона і Боїться моя сім'я", - заявляв Зеленський у квітні.

Також Politeka.net писала, що Володимир Зеленський назвав ключову умову зустрічі із Путіним.

Крім того стало відомо про замах на російського президента.