Все більш часті повідомлення про проблеми володимира путіна зі здоров'ям повинні стати сигналом для його наближених.

Про це в бесіді з Марком Фейгіним заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович. Він стверджує, що почастішали новини про смертельні хвороби і навіть вкидання про смерть президента Росії є частиною однієї інформаційної кампанії.

На думку радника глави ОП, ця кампанія націлена на впливових наближених російського президента. На тлі таких новин саме вони можуть "задуматися про перспективу його усунення".

"Він же не вічний. Що ви будете робити, коли все це закінчиться. Тут питання персональної провини. Що ви робили при Путіні? Коли він схвалював всі ці людоїдські рішення? Ви були учасником або протидіяли?", - поцікавився Арестович.

На його думку, відповідна медійна активність змусить російські еліти задуматися про свої перспективи в майбутньому.

"Вона спрямована на те, щоб кожна персона в оточенні Путіна задумалася про свої персональні перспективи після того, коли Путін піде як політична фігура в небуття. Це, до речі, хороша історія, оскільки у нього дійсно проблеми зі здоров'ям. Це видно неозброєним оком. А ступінь цих проблем - справа нечітка. У будь-якому випадку, він не молодіє. Це підказує публіці, що треба задуматися...", - розповів Арестович.

Він також нагадав про те, що коли вмирав Йосип Сталін йому просто не допоміг ніхто з найближчих людей.

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