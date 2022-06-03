За її словами, якщо для громадян рф викрадена пральна машинка стала квінтесенцією походу в нашу країну, то можна було уникнути крові і просто вкрасти техніку в московських магазинах.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ірма Вітовська звернулась в ефірі програми "Зірковий шлях" з різкою заявою до російських матерів і дружин, а також рашистських солдатиків-мародерів. Актриса вражена тим, що російські жінки навіть не запитали, чому речі, які їм відправили, без чеків.

За її словами, якщо для громадян рф викрадена пральна машинка стала квінтесенцією походу в нашу країну, то можна було уникнути крові і просто вкрасти техніку в московських магазинах.

"Якщо ви живете в таких бідних регіонах, що готові носити поношену жіночу білизну, якщо такі голодні, навіщо перлися в Україну? Потрібно було поїхати в Москву і пограбувати пару магазинів. Навіщо було проливати стільки крові і у нас, і у вас, якщо пральна машина – це квінтесенція вашого походу в Україну?",- цікавиться артистка.

Ірма Вітовська також приголомшена, що не тільки солдати, але навіть їхні рідні не вважають ганебним користуватися речами, які хтось одягав, тримав у руках, прав або лагодив.

"Москва і Пітер - це два міста, які обкрадають ваші регіони і прекрасно живуть. А ви живете в дупі, в гівні, в дотаціях і злиднях. Чому ви їдете в іншу країну? Їдьте і грабуйте свої магазини! Ви забезпечите себе на три роки вперед", - запропонувала вона агресору.

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