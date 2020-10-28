В Україні потрібно впровадити інститут громадянства
Як передає Politeka.net, з такою пропозицією виступила актриса Ірма Вітовська на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, тим, хто не зможе скласти іспити на підтвердження того, що він українець потрібно буде видавати "сірі" паспорти.
"З широким наступом освіти і культури на всіх рівнях по вихованню громадянина. Політична освіта, починаючи з молодших класів і з посиленим вивченням в останніх! Історія та мистецтвознавство з садочків до закінчення шкіл! Інститут громадянства, бо каюк. Хоча б тимчасово, років на 15", - зазначила Вітовська.
"Всі, хто проголосував за колоборантів, адептів хайпа і совків, повинні бути позбавлені права голосу. На правах інтервентів... свідомих або відомих. Як може голосувати людина, яка ненавидить країну, її втрати, її право на існування?",- обурилася актриса.
За словами Вітовської, українцям, які не пройдуть тест, можна ставити діагноз.
За словами Вітовської, українцям, які не пройдуть тест, можна ставити діагноз.
"Сірий" паспорт підлягатиме обміну тільки після виконання вимог з основ вважатися громадянином! Людина, яка не може відповісти на елементарні базові питання може врешті - решт, рахуватися за медичними показниками, наприклад, як "розумовий розвиток не відповідає віку", - підсумувала актриса, але не навела прикладів питань, завдяки яким можна буде визначити справжнього українця.
Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.
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Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.
Також Politeka писала, що Ірма Вітовська рознесла оточення Зеленського.