В Україні потрібно впровадити інститут громадянства





Як передає Politeka.net , з такою пропозицією виступила актриса Ірма Вітовська на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, тим, хто не зможе скласти іспити на підтвердження того, що він українець потрібно буде видавати "сірі" паспорти.







"З широким наступом освіти і культури на всіх рівнях по вихованню громадянина. Політична освіта, починаючи з молодших класів і з посиленим вивченням в останніх! Історія та мистецтвознавство з садочків до закінчення шкіл! Інститут громадянства, бо каюк. Хоча б тимчасово, років на 15", - зазначила Вітовська.

"Всі, хто проголосував за колоборантів, адептів хайпа і совків, повинні бути позбавлені права голосу. На правах інтервентів... свідомих або відомих. Як може голосувати людина, яка ненавидить країну, її втрати, її право на існування?",- обурилася актриса.



За словами Вітовської, українцям, які не пройдуть тест, можна ставити діагноз.





"Сірий" паспорт підлягатиме обміну тільки після виконання вимог з основ вважатися громадянином! Людина, яка не може відповісти на елементарні базові питання може врешті - решт, рахуватися за медичними показниками, наприклад, як "розумовий розвиток не відповідає віку", - підсумувала актриса, але не навела прикладів питань, завдяки яким можна буде визначити справжнього українця.