Тих полонених, у яких немає перспектив швидкого обміну, доправляють на Захід, у табір для військовополонених, де залучають до робіт.

Як пише Politeka.net з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюська, зараз російські полонені виконують комерційні замовлення компаній на виробництво або ремонт дерев'яних конструкцій.

Це, за його словами, можуть бути піддони, ящики або щепа для розпалювання вогнищ. Поки що це єдиний бізнес, де можна залучати військовополонених. Крім того він не потребує кваліфікованої праці.

За нормами міжнародного права, залучати військовополонених до праці можна, зокрема й примусово.

Втім у них і без того немає відмов. Малюська запевняє, що це їхня добровільна згода. Окрім праці військовополонені мають час на сон, дозвілля та відвідування релігійних організацій.

Додамо, що далеко не всі згодні з тим, що с росіянами треба так «панькатися». Так, люди обурюються, в яких умовах живе ворог в той час, коли умови перебування українських військовополонених в рф значно гірші.

«Пане міністре! Ви совість маєте?!? Ви с военнопленными так панькаєтесь ліпше ніж зі своїми підлеглими! Ви взагалі вкурсе як наших полонених "рускі" тримають? А я думаю що "Да"!...», «А як утримують наших хлопців????!!!Чому ми їх маємо годувати,лікувати.....а наших просто тримають у підвалах,бьють, вбивають??? Краще б зайнялися визволенням полонених», «Щомісячне утримування військовополонених 3000 гривень? У моєї мами пенсія менша, це так має бути?», - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилися кадри з табору для військовополонених.

У таборі військовополонених російських загарбників годують тричі на день, дають спати 8 годин, надають можливість займатись спортом і ходити до церкви. Деякі полонені кажують, що у таборі ставлення краще, ніж удома.

Також повідомлялось, що росіяни в паніці їдуть з окупованого Донецька.

Крім того Politeka писала, що вплив Путіна поступово слабшає, з'ясувалися подробиці.