Успіх російських окупантів в Луганській області може перерости з тактичного в оперативний.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live"на 121 день повномасштабної війни.

Представник ОП повідомив, що українське командування встигло вивести всіх солдатів з оточення, що намітилося, в Гірському і Золотому (південніше Лисичанська) до того, як кільце там замкнулося.

Також Арестович зазначив, що окупанти активно просуваються до траси "Бахмут - Лисичанськ", намагаючись взяти сили ЗСУ в котел в Луганській області. При цьому про виведення українських військ з Сєвєродонецька політик говорити не став.

Експерт уточнив, що найнебезпечніша ділянка зараз — від Білої Гори (на південний схід від Лисичанська) до Бахмутського напрямку.

"Там вони дійсно прорвалися і на широкому фронті йдуть вперед", - заявив радник глави ОП.

При цьому Арестович вважає, що в окупантів немає сил для взяття Донецької області.

"Луганська - це я ще розумію, але щоб взяти Донецьку область, потрібно взяти чотири таких міста як Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - пояснив експерт.

Нагадаємо, окупанти почали масовий штурм на багатьох напрямках, в Генштабі повідомили деталі.

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