Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 121 день полномасштабной войны.
Представитель ОП сообщил, что украинское командование успело вывести всех солдат из наметившегося окружения в Горском и Золотом (южнее Лисичанска) до того, как кольцо там замкнулось.
Также Арестович отметил, что оккупанты активно продвигаются к трассе "Бахмут - Лисичанск", пытаясь взять силы ВСУ в котёл в Луганской области. При этом о выводе украинских войск из Северодонецка политик говорить не стал.
Эксперт уточнил, что самый опасный участок сейчас — от Белой Горы (юго-восточнее Лисичанска) до Бахмутского направления.
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"Там они действительно прорвались и на широком фронте идут вперед", — заявил советник главы ОП.
При этом Арестович считает, что у оккупантов нет сил для взятия Донецкой области.
"Луганская - это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", - пояснил эксперт.
Напомним, оккупанты начали массовый штурм на многих направлениях, в Генштабе сообщили детали.
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