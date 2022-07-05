У міністерстві внутрішніх справ заговорили про запровадження штрафів для порушників комендантської години.

В Україні пропонують штрафувати громадян за порушення комендантської години. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, комендантська година в Україні – це не забаганка, а питання безпеки та захід, необхідний для боротьби з диверсійними групами ворога. Про це він розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Не всі дотримуються умов комендантської години, і це питання до наших законодавців, щоб було встановлено належну відповідальність за порушення. Йдеться про адміністративну відповідальність", - заявив він.

Зазначимо, що раніше до Верховної Ради було внесено законопроект, яким пропонувалося запровадити штрафи за порушення комендантської години. Також у документі позначалися суми цих штрафів:

від 510 до 850 гривень – за порушення у межах прикордонної смуги;

від 170 до 510 гривень – за перебування на вулицях, зупинках громадського транспорту та інших громадських місцях, або ж за рух транспорту без спеціальних перепусток;

від 1700 до 3400 гривень – за порушення режиму комендантської години у межах прикордонної смуги без спеціальних перепусток.

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