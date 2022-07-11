12 липня, у день, коли правослана церква традиційно відзначає свято Петра й Павла, температура у деяких областях очікується від +16.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила синоптик НаталкаДіденко. За її словами, так, найнижчою очікується завтра температура повітря у західних областях України, від +16 до +22 градуси. Найтепліше, проте без сильної спеки, буде у східних областях та на Півдні України: від +24 до +29 градусів.

На решті території у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21+26 градусів.

«Дощі передбачаються завтра в західних областях та в північних (вплив циклону Zelda) лише до Сумщини не дійдуть. У центральних областях, на Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса (вплив антициклону Iosif). У Києві на Петра й Павла очікується свіжувата, хоча й загалом, комфортна погода, +22,+23 градуси, часом невеликий дощ», - повідомила синоптик.

Також Наталка Діденко попередила, що у середу, 13-го липня, очікується короткочасне похолодання, посилення вітру та дощі.

«Візьміть це до уваги, якщо реагуєте на різку зміну погоди чи плануєте бути на відкритому повітрі. 14-го липня погода вирівняється - знову потепліє, буде багато сонця», - заспокоїла синоптик.

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