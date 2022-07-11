12 июля, когда православная церковь традиционно отмечает праздник Петра и Павла, температура в некоторых областях ожидается от +16.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, так, самой низкой ожидается завтра температура воздуха в западных областях Украины, от +16 до +22 градусов. Теплее всего, однако без сильной жары, будет в восточных областях и на Юге Украины: от +24 до +29 градусов.

На остальной территории во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах +21+26 градусов.

«Дожди предполагаются завтра в западных областях и в северных (влияние циклона Zelda) только до Сумщины не дойдут. В центральных областях, на Востоке и на юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса (воздействие антициклона Iosif). В Киеве Петра и Павла ожидается свежая, хотя и в общем, комфортная погода, +22, +23 градуса, временами небольшой дождь», - сообщила синоптик.

Также Наталья Диденко предупредила, что в среду, 13 июля, ожидается кратковременное похолодание, усиление ветра и дожди.

«Примите это во внимание, если реагируете на резкое изменение погоды или планируете быть на открытом воздухе. 14 июля погода выровняется - снова потеплеет, будет много солнца», - успокоила синоптик.

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