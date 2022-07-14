Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Вони збираються його захищати, щоб ми не вискочили та не взяли його. Це найхарактерніша ознака: публіка відпрацьовує на практиці інженерні роботи, пов'язані з можливим відступом. Антонівський міст їм потрібен, щоб відступити, вони не мають інших варіантів. Ці ознаки накопичуються і збільшуватимуться. Я впевнений на 101 відсоток, що Херсон вони подумки вже здали», - наголосив Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що війну росія програла і російським військовим, які зараз перебувають на полі бою, це вже стало зрозумілим.

«Заяви Путіна показати 15 липня "кузькину матір" нічим не підкріплені. Вони вже випробували і застосували все, що можна, і переходять до оборони. У Путіна нічого не вийшло у лютому, а зараз додаткових та 10% ресурсів від тих немає. "Смужка землі" перетворилася на окопи, які їм не допоможуть», - запевнив Арестович, додавши, що це початок кінця «спецоперації».

Тим часом у Мережі з'явились кадри підготовки окупантів до оборони Херсонщини.

"Вони ще не здогадуються, що ці бетонні собачі будки їх не захистять", - зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти придумали, чим замінити повну чи часткову мобілізацію.

Також повідомлялося, що план Кремля щодо України стрімко зазнає краху.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямках.